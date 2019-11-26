«Брюгге» избежал поражения в матче ЛЧ с «Галатасараем», забив гол на 92-й минуте

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» принимал «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Автором первого гола встречи стал нападающий «Галатасарая» Адем Бюйюк, который отправил мяч в ворота «Брюгге» на 11-й минуте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил защитник стамбульского клуба Омер Байрам. В компенсированное время встречи, на 92-й минуте, нападающий «Брюгге» Крепин Дьятта сравнял счёт.
«Галатасарай» набрал 2 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал», которые проведут свой матч сегодня, 26 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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