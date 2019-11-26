Бош: «Байер» не повторил ошибок первого матча с «Локомотивом», поэтому и выиграл

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош прокомментировал победу своей команды в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:0).

«Мы довольны результатом, хоть первый тайм явно не удался. Вторым таймом доволен больше, по его итогам могу сказать, что мы заслужили этот результат.



В первом тайме у нас не получался контроль мяча, поэтому я выпустил Баумгартлингера, который помог наладить этот аспект игры. Мы стали меньше терять мяч, наладили над ним контроль, а также темп игры.



В обоих матчах с «Локомотивом» мы не показали свой футбол. «Локомотив» — очень качественная и квалифицированная команда. Но хочу напомнить, что в первой игре мы, по сути, подарили им два мяча. Сегодня мы не повторили тех же ошибок, поэтому и выиграли.



Мы нацеливаемся на наиболее благоприятный исход в Лиге чемпионов. Как я сказал, мы сами отдали победу «Локомотиву» в первой игре. Неплохо играли с «Ювентусом» и «Атлетико». Не потеряй мы столько очков на старте, мы бы точно боролись за выход из группы.



На какое место «Локо» претендовал бы в Бундеслиге? Сложный вопрос, ха-ха. Пусть лучше ответит мой коллега.



Оба брата Миранчуки очень талантливы и могли бы усилить «Байер», — передаёт слова Боша корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.