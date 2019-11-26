Лебедев: 4-е место «Локо» в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает «Лудогорцу»

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» (0:2).
«Поражение всегда обидно и досадно, мы надеялись на более хороший результат. Хотели продолжить евровесну, но не сложилось. Почему не сложилось, лучше спросить у Сёмина. Второй тайм проиграли полностью, а на замену выпустить некого – «скамейки» нет. Одним составом, 28 матчей играть тяжело.
Резонно ли ставить вопрос о доверии Сёмину? На эту тему даже не заикайтесь. Сёмин делает для «Локомотива» столько, сколько не сделает никто. Он привёл клуб к чемпионству, взял два Кубка, сейчас идёт на втором месте. Лига чемпионов — это слишком серьёзный турнир, чтобы по нему оценивать работу тренера.
«Локомотив» занимает последнее место в группе второй год подряд? ЦСКА шесть лет подряд занимал последнее место, почему вас это не беспокоит? А сейчас проигрывает «Лудогорцу». Вы знаете, кто такой «Лудогорец»? Я вот в первый раз слышу о нём. В Лиге чемпионов играют сильнейшие, куда нам… Мы должны расти и стремиться. Спасибо, что хоть так играет. Шансы имели», — передаёт слова Лебедева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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