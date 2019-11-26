Сёмин: после Нового года у «Локомотива» будет другая команда

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что изменится в команде во время зимней паузы.
«Дай бог, чтобы мы потеряли как можно меньше очков, хоть мы их наверняка потеряем. После Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь — по характеру. Это основное. Есть характер — будет результат. Нет характера — даже если будут звёзды, ничего не выиграешь.
Не знаю, какой состав будет в матче с «Атлетико», до этого ещё будут игры. Цель? Достойно представлять «Локомотив», определиться с видением того, каким будет «Локомотив» после Нового года. Будем бороться.
Новая команда не значит, что будет много новых игроков. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет огромную роль. Какие изменения будут дальше, мне сложно сказать. Тех игроков, которые были травмированы по полтора месяца, мы приведём в нужные кондиции.
Куликов — игрок ближайшего резерва. Заранее говорить, сколько он будет появляться на поле, не могу. Это зависит от него. У молодых игроков часто так происходит, что две игры они проведут очень ярко, а потом — общий спад. Должно быть много игроков, с помощью которых можно было бы проводить ротацию. На сегодняшний день у нас есть с этим проблемы.
«Байеру» — удачи!» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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