Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин: после Нового года у «Локомотива» будет другая команда

Сёмин: после Нового года у «Локомотива» будет другая команда
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что изменится в команде во время зимней паузы.

«Дай бог, чтобы мы потеряли как можно меньше очков, хоть мы их наверняка потеряем. После Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь — по характеру. Это основное. Есть характер — будет результат. Нет характера — даже если будут звёзды, ничего не выиграешь.

Не знаю, какой состав будет в матче с «Атлетико», до этого ещё будут игры. Цель? Достойно представлять «Локомотив», определиться с видением того, каким будет «Локомотив» после Нового года. Будем бороться.

Новая команда не значит, что будет много новых игроков. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет огромную роль. Какие изменения будут дальше, мне сложно сказать. Тех игроков, которые были травмированы по полтора месяца, мы приведём в нужные кондиции.

Куликов — игрок ближайшего резерва. Заранее говорить, сколько он будет появляться на поле, не могу. Это зависит от него. У молодых игроков часто так происходит, что две игры они проведут очень ярко, а потом — общий спад. Должно быть много игроков, с помощью которых можно было бы проводить ротацию. На сегодняшний день у нас есть с этим проблемы.

«Байеру» — удачи!» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Сёмин: в матче с «Байером» не было нашего, локомотивского, духа
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019