Рыбусь: в этой ЛЧ «Локомотив» смотрелся лучше, но снова не хватило очков

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).
«Обидно, что проиграли. Надеялись взять три очка, но не получилось. Все в плохом настроении. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. Сразу были моменты у ворот «Байера». Правда, не получилось забить, как в игре против «Ювентуса». В первом тайме мы смотрелись неплохо. Второй провели намного хуже. Будем делать выводы.
Фанаты кричали «Еврокубки только на Плейстейшен»? Я этого не слышал. Я поблагодарил наших болельщиков. Обидно, что опять остались без еврокубков в следующем году. В этой Лиге чемпионов мы смотрелись лучше, но снова не хватило очков. Что касается Мариу, то это очень большая потеря для нас. Он смотрелся очень хорошо во всех матчах, в которых играл.
Мы планировали отдать мяч «Байеру» и играть на контратаках, как мы это умеем. Мы были готовы к их быстрым флангам. Но что с этим сделаешь, если они просто быстрее», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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