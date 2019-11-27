«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ему ассистировали Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш.
Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал французский нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема, который добил мяч в ворота после отскока от штанги в результате удара Иско. На 79-й минуте мадридский клуб забил второй гол, вновь отличился Бензема. Через пару минут разрыв в счёте сократил Килиан Мбаппе, а на 83-й минуте Пабло Сарабия восстановил равновесие.
«Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — на 1-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.
В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», «ПСЖ» дома примет «Галатасарай». Матчи состоятся 11 декабря.
- 27 ноября 2019
-
01:46
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 26 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:39
-
23:30
-
23:24
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:53
-
21:38
-
21:35
-
21:22
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00