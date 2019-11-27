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«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ему ассистировали Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал французский нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема, который добил мяч в ворота после отскока от штанги в результате удара Иско. На 79-й минуте мадридский клуб забил второй гол, вновь отличился Бензема. Через пару минут разрыв в счёте сократил Килиан Мбаппе, а на 83-й минуте Пабло Сарабия восстановил равновесие.

«Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — на 1-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.

В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», «ПСЖ» дома примет «Галатасарай». Матчи состоятся 11 декабря.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Бензема – 17'   2:0 Бензема – 79'   2:1 Мбаппе – 81'   2:2 Сарабия – 83'
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