«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ему ассистировали Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш.



Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал французский нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема, который добил мяч в ворота после отскока от штанги в результате удара Иско. На 79-й минуте мадридский клуб забил второй гол, вновь отличился Бензема. Через пару минут разрыв в счёте сократил Килиан Мбаппе, а на 83-й минуте Пабло Сарабия восстановил равновесие.



«Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — на 1-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.



В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», «ПСЖ» дома примет «Галатасарай». Матчи состоятся 11 декабря.