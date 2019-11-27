Медведев – перед матчем с «Лионом»: все болеем за «Зенит»!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал всех поддержать «Зенит» в матче 5-го тура Лиги чемпионов с французским «Лионом».
«Настроение перед матчем с «Лионом» боевое. Все болеем за «Зенит», все вперёд!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Зенита» с французским клубом состоится сегодня, 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:55 мск. Питерский клуб располагается на третьем месте в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 4 турах. В активе «Лиона» 7 очков, и он занимает второе место. Лидирует в группе немецкий «РБ Лейпциг», набрав 9 очков, а замыкает группу португальская «Бенфика», сумевшая набрать в 4 турах всего 3 очка.
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- 27 ноября 2019
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