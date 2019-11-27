Юмтити: я бы с удовольствием закончил карьеру в «Барселоне», но мне нужно играть
Французский защитник «Ювентуса» Самуэль Юмтити не исключил вероятности ухода из «Барселоны».
«Никогда нельзя знать, что будет дальше. Я бы с удовольствием закончил карьеру в „Барселоне“, но мне нужно играть, ведь я молод. У меня есть время, я должен выходить на поле, выигрывать трофеи», — приводит слова Юмтити Be Soccer.
26-летний Юмтити является воспитанником «Лиона». В «Барселону» он перешёл в 2016 году. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в трёх матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Юмтити: могу вернуться в «Лион» в качестве игрока или тренера
- 27 ноября 2019
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