Юмтити: могу вернуться в «Лион» в качестве игрока или тренера
Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не исключил вероятности возвращения в свой бывший клуб «Лион».
«Я бы хотел стать тренером. Я конспектирую тренировки всех специалистов, под руководством которых работал. Могу вернуться в «Лион» в качестве игрока или тренера", — приводит слова Юмтити Barcablaugranes со ссылкой на Orange Football.
26-летний Юмтити является воспитанником «Лиона». В «Барселону» он перешёл в 2016 году. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в трёх матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
В дом Юмтити проникли воры, когда игрок был на матче с «Валенсией»
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