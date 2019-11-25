Юмтити: могу вернуться в «Лион» в качестве игрока или тренера

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не исключил вероятности возвращения в свой бывший клуб «Лион».

«Я бы хотел стать тренером. Я конспектирую тренировки всех специалистов, под руководством которых работал. Могу вернуться в «Лион» в качестве игрока или тренера", — приводит слова Юмтити Barcablaugranes со ссылкой на Orange Football.

26-летний Юмтити является воспитанником «Лиона». В «Барселону» он перешёл в 2016 году. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в трёх матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.