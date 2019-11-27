«Зенит» — «Лион»: Оздоев упрочил преимущество хозяев в счёте

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Лион». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 85-й минуте счёт в пользу хозяев — 2:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 84-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев забил второй гол и упрочил преимущество хозяев в счёте. Автором результативной передачи стал хавбек петербургской команды Юрий Жирков.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато, его ассистентами выступают Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Довери.
«Зенит» набрал 4 очка в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» (9) и лиссабонская «Бенфика» (3).
- 27 ноября 2019
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:37
-
22:07
-
22:07
-
21:59
-
21:49
-
21:39
-
21:32
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:22
-
19:22
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:39
-
18:39
-
18:19
-
18:10