19-летний Холанд забил в пятом матче Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд отметился голом в победном матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Генком», который состоялся накануне, 27 ноября, и завершился со счётом 4:1 в пользу австрийской команды.



Таким образом, 19-летний футболист продолжил свою рекордную голевую серию. Норвежец отличился уже в пятом подряд матче главного еврокубкового турнира, при этом добившись такого показателя в дебютном для себя розыгрыше. Ни одному тинейджеру ранее не покорялось подобное достижение.



Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (2 — с пенальти). В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.

«Юве» мог купить лучшего снайпера ЛЧ за 4 млн. Сейчас пытается сбить цену со 100 Вы точно слышали не только о Холанде, но и о его отце.