Гендиректор «Зенита»: матч со «Спартаком» — это всегда футбольная война

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о важности предстоящего матча со «Спартаком» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.



«У нас следующий матч со «Спартаком», и этот матч всегда был как сражение, битва и футбольная война. Это тот матч, где на кону не только три очка, но ещё и престиж. Если проанализировать историю наших отношений, то «Спартак» для нас — особый соперник. Мы, конечно, идём с опережением прошлогоднего графика, но нужно закреплять своё положение, потому что пять очков разницы – это не так много, всего лишь две игры», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ответственным за VAR назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

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