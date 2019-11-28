Барриос: не отказался бы ещё от одного мяча в ворота «Спартака»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Класико» — это «класико». Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием — победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждёт сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате. И я не отказался бы ещё от одного мяча в спартаковские ворота», — приводит слова Барриоса пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 1 декабря, начало — в 19:00 мск.
После 17 туров «Зенит», набрав 39 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» (22) занимает шестое место.
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