Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак», который состоится 1 декабря.
«Хватит ли у «Зенита» сил на «Спартак»? Здесь два фактора. Чисто психологический: после победы раны заживают быстрее, это известно. Я на себе сам это чувствовал, будучи спортсменом. Так организм работает, это биологически происходит, где-то в голове. Второе — мотивация на матч со «Спартаком», она всегда высочайшая. Мне кажется, что «Зениту» тяжелее будет в другой игре, 10-го, с московским «Динамо». И ещё игра 6-го, но тоже дома. Дома надо выходить и играть, но нужны игроки на замену. Сейчас бы Кокорина… Кстати, 6 декабря он будет полностью амнистирован и сможет выезжать за границу.
«Спартак» или «Зенит» — кто сейчас сильнее? У «Зенита» на 17 очков больше, вот в 17 раз он и сильнее (смеётся)», — сказал Орлов в интервью на радиостанции «Эхо Москвы».
- 28 ноября 2019
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