ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на еврокубковую весну

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч датская бригада во главе с Якобом Кехлетом, ему ассистировали Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен.



Счёт был открыт в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Клаудиу Кешерю, которому ассистировал Кристалдо Вандерсон. На 75-й минуте российский клуб восстановил равновесие благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Ильзата Ахметова.



«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.



В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.