ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на еврокубковую весну

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч датская бригада во главе с Якобом Кехлетом, ему ассистировали Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен.
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Клаудиу Кешерю, которому ассистировал Кристалдо Вандерсон. На 75-й минуте российский клуб восстановил равновесие благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Ильзата Ахметова.
«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:35
-
19:13