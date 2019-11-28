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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на еврокубковую весну

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на еврокубковую весну
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч датская бригада во главе с Якобом Кехлетом, ему ассистировали Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Клаудиу Кешерю, которому ассистировал Кристалдо Вандерсон. На 75-й минуте российский клуб восстановил равновесие благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Ильзата Ахметова.

«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.

Лига Европы. Группа H. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Кешерю – 66'   1:1 Чалов – 75'
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