УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам пятого тура группового этапа.

В число номинантов вошли: полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, нападающий «Порту» Венсан Абубакар, форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и хавбек «Айнтрахта» Даити Камада.

Фернандеш забил два гола и отдал две результативные передачи в игре с ПСВ (4:0), Абубакар сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (2:1), Хименес отметился голом во встрече с «Брагой» (3:3). В активе Камады два гол в матче с лондонским «Арсеналом» (2:1).

В пятом туре группового этапа турнира «Краснодар» дома одержал победу со счётом 1:0 в матче с швейцарским «Базелем», а московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1).