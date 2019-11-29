УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам пятого тура группового этапа.
В число номинантов вошли: полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, нападающий «Порту» Венсан Абубакар, форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и хавбек «Айнтрахта» Даити Камада.
Фернандеш забил два гола и отдал две результативные передачи в игре с ПСВ (4:0), Абубакар сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (2:1), Хименес отметился голом во встрече с «Брагой» (3:3). В активе Камады два гол в матче с лондонским «Арсеналом» (2:1).
В пятом туре группового этапа турнира «Краснодар» дома одержал победу со счётом 1:0 в матче с швейцарским «Базелем», а московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1).
- 29 ноября 2019
-
03:58
-
03:48
-
03:26
-
02:59
-
02:41
-
02:27
-
01:56
-
01:49
-
01:21
-
01:03
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:49
-
00:37
-
00:15
-
00:12
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
Партнерский контент