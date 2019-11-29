Шуньич: то, что недавно «Локомотив» проводил матч в ЛЧ, хорошо для «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Наверное, то, что совсем недавно «Локомотив» проводил матч в Лиге чемпионов, хорошо для нас. Такие игры забирают у команды много сил и эмоций. Возможно, на дерби соперник выйдет с меньшим запасом сил. Нам нужно воспользоваться этим и попробовать взять очки», — приводят слова Шуньича «Известия».

Матч с «Динамо» станет для «Локомотива» последним на своём поле в 2019 году и состоится 1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало – в 16:30 мск.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Юрия Сёмина 34 очка. «Динамо» (21) — на седьмом месте.