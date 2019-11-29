Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шуньич: то, что недавно «Локомотив» проводил матч в ЛЧ, хорошо для «Динамо»

Шуньич: то, что недавно «Локомотив» проводил матч в ЛЧ, хорошо для «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Наверное, то, что совсем недавно «Локомотив» проводил матч в Лиге чемпионов, хорошо для нас. Такие игры забирают у команды много сил и эмоций. Возможно, на дерби соперник выйдет с меньшим запасом сил. Нам нужно воспользоваться этим и попробовать взять очки», — приводят слова Шуньича «Известия».

Матч с «Динамо» станет для «Локомотива» последним на своём поле в 2019 году и состоится 1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало – в 16:30 мск.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Юрия Сёмина 34 очка. «Динамо» (21) — на седьмом месте.

«Локомотив» развлечёт болельщиков в новогоднем стиле перед матчем с «Динамо»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019