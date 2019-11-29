Карпин: все поражения и неудачи «Ростова» — моя вина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий в преддверии домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится завтра, 30 ноября.
«Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.
Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C «Краснодаром» немножко недотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей. Ошибки, конечно же, были, как и в матче с «Тамбовом», хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.
Несмотря на всё, надо продолжать работать. Ребята — молодцы, вопреки многим факторам, не опускают рук, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.
В матче с «Уралом» буду рад и счёту 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своём стиле, своей игрой.
Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи — это моя вина, пусть болельщики будут с игроками, несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужны ваша поддержка и любовь», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
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