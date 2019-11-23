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«Это смешно». Карпин — о судействе в матче «Динамо» — «Ростов»

«Это смешно». Карпин — о судействе в матче «Динамо» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«В первом тайме создали моментов больше, чем во втором. Во втором тайме сыграли не так активно в атаке. Просто «Динамо» надо было отыгрываться, поэтому они бывают поактивнее. Но в обороне во втором тайме мы тоже играли нормально. Не вспомню серьёзных моментов у наших ворот, спасений нашего голкипера. К ребятам никаких претензий нет.

Судейство комментировать не хочу, потому что это смешно. Посмотрел в раздевалке момент назначения второго пенальти «Динамо» — смех. Шомуродов давно не забивает? Ничего менять не планируем. Такое бывает. Сегодня у него было три момента, он не забил. А иногда у него полмомента, а он два забивает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом
Шунин стал героем матча, а Карпин — возмущён.
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