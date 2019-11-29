Пеллегрини дали два матча, чтобы исправить ситуацию в «Вест Хэме»

В распоряжении главного тренера «Вест Хэма» Мануэля Пеллегрини есть два матча, чтобы исправить ситуацию в клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Подопечные чилийского специалиста не могут одержать победу в последних восьми матчах во всех соревнованиях, проиграв шесть из них. «Вест Хэм» опустился с 5-го места на 17-е в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. У Пеллегрини есть два матча, чтобы исправить положение команды: с «Челси» в субботу и с «Вулверхэмптоном» в следующую среду.

У наставника «молотобойцев» осталось 18 месяцев по трёхлетнему контракту, подписанному в мае 2018 года. Руководство клуба неохотно относится к идее уволить главного тренера в середине сезона, но неудачные выступления команды могут подтолкнуть их на это действие. Нежелание частично оправдывается тем, что владельцам придётся выплатить Пеллегрини 8 млн фунтов, если они примут решение расстаться с чилийцем. Одним из кандидатов на пост главного тренера «Вест Хэма» является наставник «Борнмута» Эдди Хау.