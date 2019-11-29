Стало известно, что говорили Вальверде и Месси в перерыве матча с «Ливерпулем»

В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были показаны события, происходившие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором сине-гранатовые упустили преимущество в три мяча, добытое в первой встрече, и вылетели из турнира, проиграв со счётом 0:4.
Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде выступил в перерыве, когда счёт был 0:1, с такой речью: «У нас возникают проблемы, когда они давят и нам не удаётся перевести мяч на фланги. Вам нужно немного раскрыться. Если мы это сделаем, то сможем играть в пас. Нужно немного выйти из-под давления. Каждая наша атака будет приводить к опасному моменту – сто процентов. Вам нужно добраться до их штрафной. Чёрт возьми, вперёд, парни!»
«Давайте, вперёд! Давайте атаковать, вы можете это делать. Не будем закрываться в обороне. Мы забьём. Нам нужен гол, нужно забить», — добавил нападающий Лионель Месси, слова которого приводит AS.
- 29 ноября 2019
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