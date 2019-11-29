Головин пожелал удачи Анри, возглавившему «Монреаль Импэкт»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал назначение бывшего наставника команды Тьерри Анри на пост главного тренера канадского клуба «Монреаль Импэкт», выступающего в MLS.



«Анри хочется пожелать удачи, чтобы у него всё получилось. Он очень хороший тренер, наверное, хочет стать великим», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Анри возглавил «Монако» в октябре прошлого года после отставки с поста главного тренера Леонарду Жардима. Уже в январе этого года француз был отстранён от работы, а затем уволен. Команду затем вновь возглавил Жардим.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 12 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.

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