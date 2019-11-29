Источник: РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд

Руководство Российской Премьер-Лиги на совещании, которое состоялось в середине ноября, обсудило вариант с расширением чемпионата до 24 команд. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Согласно информации источника, на совещании были рассмотрены новые варианты формата проведения чемпионата России. Одним из них стало предложение об увеличении числа участников первенства до 24. При таком раскладе чемпионат предлагается проводить в два этапа: на первом команды будут разбиты на две группы с равным количеством участников. При этом в первой группе окажутся команды, которые в предыдущем сезоне заняли места с 1 по 12 в РПЛ. Во вторую группу войдут 4 худших коллектива Премьер-Лиги и 8 лучших команд ФНЛ предыдущего сезона. На первом этапе каждый из участников сыграет 22 матча.

На втором этапе команды будут разбиты на 4 группы по 6 команд. Первая шестёрка будет вести борьбу за призовые места, вторая и третья — за право выступать в следующем сезоне в числе лучших 12 команд страны, а четвёртая — за право сохранить прописку в высшем дивизионе.

Обсуждение вопроса реформирования РПЛ продолжится в будущем.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.