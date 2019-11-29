Слуцкий: собираемся переломить ситуацию в матче с «Херенвеном»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном». Встреча состоится в пятницу, 29 ноября, на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене. Начало — в 22:00 мск.
«Мы много говорили с командой на этой неделе, и все мы недовольны текущей ситуацией. Мы собираемся попытаться переломить ситуацию в ближайшем матче, потому что ситуация, в которой мы сейчас находимся, является болезненной для нас. Как я уже сказал, мы много говорили и искали решение. Мы должны отреагировать на сложившуюся ситуацию завтра на поле», — приводит слова Слуцкого Vitesse Inside со ссылкой на Vitesse TV.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает пятое место. В активе команды Слуцкого 23 очка после 14 туров. В последних четырёх матчах «Витесс» проиграл «Ден Хаагу» (0:2), «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2).
- 29 ноября 2019
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