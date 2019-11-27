Капитан «Витесса»: играл у разных тренеров, но ради Слуцкого готов войти в огонь

Капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Я хочу взять на себя ответственность. Потому что мы все опустошены. Мне всё ещё больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает. Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов войти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется», — приводит слова Линссена Voetbal International.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает пятое место. В активе команды Слуцкого 23 очка после 14 туров. В последних четырёх матчах «Витесс» проиграл «Ден Хаагу» (0:2), «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2).
- 27 ноября 2019
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