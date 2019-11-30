Флик: не понимаю, почему Лам в своё время не получил «Золотой мяч»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отметил, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски достоин награды «Золотой мяч», однако специалист признался, что не всегда понимает критерии выбора победителя.



«Левандовски и Месси — исключительные футболисты. Левандовски — один из самых разносторонних нападающих, если не лучшая «девятка» в мире. У него есть всё что нужно: отлично играет головой, завершает атаки и контролирует мяч. Его движение без мяча также важно для команды. Но не понимаю, как такой игрок, как Филипп Лам, в своё время не получил награду „Золотой мяч“. Он выиграл всё на клубном уровне», — приводит слова Флика A Bola.

В текущем сезоне Левандовски в 12 матчах немецкой Бундеслиги забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу.