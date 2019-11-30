Головин рассказал, как недовольные фанаты мешали игрокам «Монако» уехать с базы

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о случаях недовольства со стороны болельщиков.
«Сталкивался ли по дороге домой с негативом со стороны болельщиков? Нет, такого здесь нет. Тем более ухожу домой, когда на стадионе уже никого нет. Помню, в прошлом сезоне вышли вместе с Гликом — он живёт со мной в одном доме, — а там прям жесть. Мы проиграли со счётом 1:5, поэтому от болельщиков было много негатива, они что-то нам кричали. В итоге нас охранники провели.
Это не единственный случай. Они ещё приезжали на базу, когда у нас была серия поражений. Закрыли выезд и не давали нам уехать домой, ждали объяснений. У них даже пиротехника была. Фалькао к ним вышел, успокаивал. Один схватил его за майку, пытался толкнуть. Но уже через 10 минут они все радовались и кричали, мол, давайте, парни, вперёд», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
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