Гвардиола: отставка Эмери не меняет моего мнения о его способностях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста наставника лондонского «Арсенала».



«Мне действительно жаль, я огорчён. Честно говоря, каждый раз, когда увольняют тренера, это не очень хорошая новость. Но это не меняет моего мнения об Эмери и его способностях. Он невероятный профессионал, он отлично проявил себя в Испании. Выиграл три Лиги Европы подряд с „Севильей“, и это выдающееся достижение. Мы оба знаем, что будущее тренера зависит от результатов», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, проработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также вышли в финал Лиги Европы, где проиграли «Челси».

«Арсенал» объявил об отставке Эмери