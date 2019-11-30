Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: отставка Эмери не меняет моего мнения о его способностях

Гвардиола: отставка Эмери не меняет моего мнения о его способностях
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста наставника лондонского «Арсенала».

«Мне действительно жаль, я огорчён. Честно говоря, каждый раз, когда увольняют тренера, это не очень хорошая новость. Но это не меняет моего мнения об Эмери и его способностях. Он невероятный профессионал, он отлично проявил себя в Испании. Выиграл три Лиги Европы подряд с „Севильей“, и это выдающееся достижение. Мы оба знаем, что будущее тренера зависит от результатов», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, проработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также вышли в финал Лиги Европы, где проиграли «Челси».

«Арсенал» объявил об отставке Эмери
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019