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«Арсенал» объявил об отставке Эмери

«Арсенал» объявил об отставке Эмери
«Арсенал» объявил об отставке Эмери
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды.

Отмечается, что решение о расставании с испанским специалистом было вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне.

В последнем матче, который состоялся накануне, 28 ноября, в Лондоне, «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. При этом «канониры» остались на первом месте в своём квартете и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» располагается на восьмой строчке в таблице.

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