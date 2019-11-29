«Арсенал» объявил об отставке Эмери

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера команды.



Отмечается, что решение о расставании с испанским специалистом было вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне.



В последнем матче, который состоялся накануне, 28 ноября, в Лондоне, «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. При этом «канониры» остались на первом месте в своём квартете и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.



Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».



После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» располагается на восьмой строчке в таблице.

Все ненавидят Эмери. Его отставки ждут даже игроки Фанаты «Арсенала» готовят баннеры «EmeryOut» на ближайший матч Лиги Европы.