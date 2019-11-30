«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Сиан Мэсси и Гари Бесвик. Резервный рефери – Оливер Лэнгфорд.



После 13 туров «Ньюкасл», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета. «Манчестер Сити» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Лестер Сити» (29) и «Ливерпулю» (37).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20. Расписание матчей.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола закончит ноябрь без разгромов «Сороки» попробуют сорвать очередной скальп с одного из грандов английской Премьер-лиги.