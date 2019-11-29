«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола закончит ноябрь без разгромов

30 ноября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.2. Победа «сорок» оценивается аналитиками коэффициентом 15.0.

Прогноз матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» (30.11.2019)

«Манчестер Сити» повалял дурака на неделе в Лиге чемпионов, явно сэкономив силы для предстоящего матча в английской Премьер-лиге. «Горожане» постараются продолжить погоню за «Ливерпулем», но одолеть «Ньюкасл» на выезде не так легко, как может показаться на первый взгляд.



«Сороки» застряли в середине турнирной таблицы и показывают простой незамысловатый футбол, но в этом и есть фишка нынешнего «Ньюкасла». Команда опытного Стива Брюса иногда способна на различные сюрпризы даже с грандами, поэтому футболистам «Манчестер Сити» придётся держать ухо востро.

С котировками букмекеров всё очевидно. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом и дают на чистую победу гостей крошечные 1.2. На наш взгляд, специалисты несколько переоценивают текущую форму «Манчестер Сити», поэтому за коэффициент 1.98 мы сделаем ставку на фору «+2» на «Ньюкасл Юнайтед».



В прошлом сезоне «сороки» на «Сент-Джеймс Парк» одолели коллектив Хосепа Гвадиолы со счётом 2:1. «Ньюкасл» уступал 0:1, но Рондон и Ричи принесли хозяевам победу. Впрочем, один уже пылит в Китае, а другой лежит на больничной койке. С атакой у Стива Брюса серьёзные проблемы, однако «Манчестер Сити» обязательно полезет вперёд и оголит пространство сзади.



В нынешнем сезоне «Ньюкасл» уже успел сразиться со всеми остальными представителями «Большой шестёрки». «Сороки» получили 0:1 от «Арсенала», 1:3 от «Ливерпуля» и 0:1 от «Челси», зато переиграли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» с одинаковым счётом 1:0. Главное для нас другое: коллектив Стива Брюса не позволил себя разгромить ни одному из грандов.



«Манчестер Сити» не просто так выглядел посредственно в поединке с «Шахтёром». У «горожан» травмированы Агуэро, Сане, Лапорт и Зинченко. Да, в распоряжении Хосепа Гвардиолы, возможно, самая длинная в мире «скамейка», если говорить о качественных исполнителях, но даже у действующего чемпиона английской Премьер-лиги бывают проблемы с составом.



Стив Брюс не стесняется в поединках с грандами выставлять «двухэтажный автобус». За пять матчей с топ-клубами «Ньюкасл» набрал шесть очков, что очень неплохо для команды, главной целью которой остаётся сохранение прописки в высшем английском дивизионе. «Сороки» не будут менять то, что даёт результат, поэтому разгром хозяев маловероятен.



Даже последние результаты «Манчестер Сити» намекают на упорный сценарий поединка. В ноябре у «горожан» две победы (обе со счётом 2:1), пара ничьих и одно поражение. Команда Хосепа Гвардиолы перестала уничтожать соперников и выглядит несколько хуже в сравнении с собой годичной давности.

Ставка на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» сыграл с пятью представителями «Большой шестёрки» и ни разу не был разгромлен. За коэффициент 1.98 мы сделаем ставку на фору «+2» на «сорок». У «Манчестер Сити» в ноябре ни одной победы с разницей более чем в два мяча. Команда Хосепа Гвардиолы перестала уничтожать противников.



Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» с форой «+2» с коэффициентом 1.98.

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