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«Динамо» одолело «Локомотив» в дерби «молодёжек»

«Динамо» одолело «Локомотив» в дерби «молодёжек»
Футбол / РПЛ 0

В 18-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Динамо». Московское дерби состоялось на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилось со счётом 0:1.

Единственный гол был забит на 39-й минуте матча. Его автором стал полузащитник бело-голубых Владислав Галкин.

Турнирная таблица молодёжного первенства России.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо-мол.
Москва
0:1 Галкин – 39'

В параллельном матче «Сочи» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Андрей-Арена» в городе Афипский и завершилась со счётом 3:1.

Первый гол был забит на 4-й минуте. Его автором стал защитник гостей Данил Хорошков. Под занавес первого тайма хозяевам удалось восстановить равенство, а затем и выйти вперёд. На 42-й минуте отличился полузащитник Филип Иполе, а на 45-й – хавбек Мухаммад Ладан. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, сочинцы увеличили преимущество усилиями полузащитника Андрея Бокового.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург-мол.
Оренбург
0:1 – 4'   1:1 – 42'   2:1 – 45'   3:1 – 50'
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