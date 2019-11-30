«Динамо» одолело «Локомотив» в дерби «молодёжек»

В 18-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Динамо». Московское дерби состоялось на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилось со счётом 0:1.



Единственный гол был забит на 39-й минуте матча. Его автором стал полузащитник бело-голубых Владислав Галкин.



Турнирная таблица молодёжного первенства России.

В параллельном матче «Сочи» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Андрей-Арена» в городе Афипский и завершилась со счётом 3:1.



Первый гол был забит на 4-й минуте. Его автором стал защитник гостей Данил Хорошков. Под занавес первого тайма хозяевам удалось восстановить равенство, а затем и выйти вперёд. На 42-й минуте отличился полузащитник Филип Иполе, а на 45-й – хавбек Мухаммад Ладан. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, сочинцы увеличили преимущество усилиями полузащитника Андрея Бокового.