«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, отправивший мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Спустя три минуты защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс сравнял счёт. В конце второго тайма «горожан» вывел вперёд хавбек Кевин Де Брёйне. Ничью хозяевам принёс полузащитник Джонджо Шелви на 88-й минуте матча.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 29 очков. «Ньюкасл» (16) — на 12-м месте.

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