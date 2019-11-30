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«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, отправивший мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Спустя три минуты защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс сравнял счёт. В конце второго тайма «горожан» вывел вперёд хавбек Кевин Де Брёйне. Ничью хозяевам принёс полузащитник Джонджо Шелви на 88-й минуте матча.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 29 очков. «Ньюкасл» (16) — на 12-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2019, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 22'   1:1 Виллемс – 25'   1:2 Де Брёйне – 82'   2:2 Шелви – 88'
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