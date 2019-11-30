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Гол на 93-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче с «Ахматом»

Гол на 93-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте. На третьей добавленной ко второму тайму минуте счёт сравнял хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Результативную передачу в свой актив записал нападающий Видар Кьяртанссон.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе грозненской команды 19 очков. «Рубин» (18) — на 14-м месте.

В 19-м туре «Ахмат» 7 декабря на своём поле сыграет с «Уфой», а «Рубин» на следующий день в гостях встретится с «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глушаков – 31'   1:1 Кварацхелия – 90+3'
Глушаков: главное, чтобы советчики с той стороны не отобрали деньги у моих детей
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