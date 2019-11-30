Б. Игнатьев: есть уверенность, что сборная России попадёт в плей-офф Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

«Из всех групп лишь одна «смертельная». Та, куда попали Португалия, Франция и Германия. Все остальные квартеты приблизительно равные. В группе B есть один фаворит — бельгийцы. Пока нам с ними тяжело с точки зрения как игры, так и психологии. Но у нас будет много времени, чтобы подготовиться и успешно противостоять двум другим командам.

С датчанами мы должны играть с преимуществом или на равных. Что касается сборной Финляндии, то она заведомо слабее трёх остальных команд группы. Хорошо, что два матча проводим дома. Плохо, что с Бельгией встречаемся в первом туре. Более удобно стратегически было бы сыграть с ней в конце группового этапа. Придётся форсировать подготовку. С другой стороны, даже четыре очка станут пропуском в плей-офф. Есть уверенность, что наша сборная туда попадёт», — приводит слова Игнатьева пресс-служба УЕФА.