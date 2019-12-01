Ан. Миранчук: с Сёминым всегда прекрасно понимаем друг друга, мы на одной волне

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о главном тренере «железнодорожников» Юрие Сёмине.



«Его держит в напряжении футбол, который даёт импульс. Юрий Палыч настолько футбольный человек, что энергию получает в большей мере от любимого дела. Если он переживает за что-то, то максимально погружается в себя, а если радуется, то это самые яркие и настоящие чувства. Это здорово, и нам всем следует брать с него пример. Мы с Юрием Палычем всегда прекрасно понимаем друг друга. Несмотря на возраст, он с нами на одной волне, но при этом мы всегда соблюдаем субординацию», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».



Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Специалист тренировал «железнодорожников» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и в 2009–2010 году.

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