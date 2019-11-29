Миранчук: попробовал бы себя в «Валенсии», уйти сразу в «Барсу» — неправильно

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что был бы не против перейти в «Валенсию».

«Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» — неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень. Что касается возможного перехода в другой клуб с вместе братом, то мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определённую позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Антон Миранчук принял участие в 10 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.