Миранчук: попробовал бы себя в «Валенсии», уйти сразу в «Барсу» — неправильно
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что был бы не против перейти в «Валенсию».
«Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» — неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень. Что касается возможного перехода в другой клуб с вместе братом, то мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определённую позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Антон Миранчук принял участие в 10 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.
В матче «Локомотив» — «Байер» впервые в ЛЧ за команды играли две пары близнецов
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