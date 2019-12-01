«Севилья» обыграла «Леганес» и поднялась на второе место в таблице Примеры
В матче 15-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Леганес». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал защитник «Севильи» Диего Карлос, отправивший мяч в ворота соперника на 63-й минуте.
Победная серия «Севильи» в чемпионате Испании достигла трёх матчей, беспроигрышная — семи. «Леганес» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.
«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства. В активе команды Хулена Лопетеги 30 очков. «Леганес» (6) — на последнем, 20-м месте.
В 16-м туре «Севилья» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Леганес» дома встретится с «Сельтой». Оба матча состоятся 8 декабря.
Испания - Примера. 15-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Карлос – 63'
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