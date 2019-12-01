У экс-игрока лондонского «Арсенала» скончалась двухлетняя дочь

29 ноября у бывшего форварда лондонского «Арсенала» Беника Афобе скончалась двухлетняя дочь по имени Амора, сообщает BBC.

Девочка была доставлена в больницу для лечения тяжёлой инфекции, которая быстро прогрессировала. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.

В настоящее время Афобе выступает за «Бристоль Сити» на правах аренды. Субботнюю победу в матче 19-го тура английского Чемпионшипа с «Хаддерсфилдом» (5:2) команда посвятила семье 26-летнего нападающего. Права на футболиста принадлежат «Сток Сити». По окончании текущего сезона «Бристоль Сити» имеет право выкупить его контракт.

Афобе является воспитанником «Арсенала». Однако за первую команду «канониров» он не сыграл ни одного матча.