Мещеряков: в этом году сыграли достаточно много матчей. Но ничего, будем умнее

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Мне показалось, что не хватило эмоций. Спад? Сёмин говорил, что мы сыграли достаточно большое количество матчей в этом году, под 30. Это достаточно много. Но ничего, будем умнее. Травмы? Здесь была совокупность всего.

Что касается Лиги чемпионов, то отличия с прошлым выступлением есть. Тогда не было игры, а в этот раз, за малым исключением, она была. Но чуть-чуть не повезло.

Была задача выхода из группы в ЛЧ, но все задачи обсудим. Сейчас середина сезона, чего говорить", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.