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«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Кутепова

«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Кутепова
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч Виталий Мешков (Дмитров). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Кутепов – 21' (автогол)
Удаления: Оздоев – 49' / нет
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