«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Кутепова

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч Виталий Мешков (Дмитров). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.