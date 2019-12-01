«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Кутепова

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч Виталий Мешков (Дмитров). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).
Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
«Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.
- 1 декабря 2019
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