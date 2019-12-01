Лепёхин: Мешков отсудил хорошо на матче «Зенит» — «Спартак», ошибок было минимум

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

«Все спорные моменты я на повторах просматривал, мне тяжело сделать однозначный вывод по всем этим эпизодам. Картинка не даёт достоверной информации. Очень часто судья останавливал игру, ждал реакции помощников из комнаты VAR. Если и были допущены ошибки, то их было минимальное количество. Хорошо ли отработал Мешков? Думаю, да. Единственное, у меня нет никаких вопросов по удалению, обе жёлтые были железобетонными. Тут не может быть никаких вопросов. Если говорить о моменте с забитым мячом, может, и был какой-то контакт, но если футболист собирается играть в нашем чемпионате, наверное, от такого контакта не стоит падать», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.