Мостовой: Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева, эпизод не тянул на жёлтую

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Ничего нового мы не увидели в этой встрече. На мой взгляд, Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева, этот эпизод не тянул на жёлтую. Всё изменилось после удаления. До этого «Зенит» уверенно лидировал и имел преимущество, вёл дело к победе, но в начале второго тайма питерцам пришлось перестроиться и больше думать об обороне. Хотя, играя в большинстве «Спартак» так ничего и не придумал, ограничившись лишь одним попаданием в штангу.

Вообще я бы назвал двух лучших игроков этой встречи — Барриос и Дзюба. Первый проделал сумасшедший объём работы, на фоне других выглядел невероятно. Артём тоже очень много боролся, скидывал партнёрам сколько мог, КПД — просто невероятный! Можно ещё Кержакова выделить, хотя работы у него особо и не было.

А что касается ситуации вокруг Дзюбы… мы об этом говорим уже почти 2 недели, пора бы успокоиться и перестать уделять этому столько внимания. Такое ощущение, что у нас только Артём играет в футбол. Ну кричат болельщики и кричат, кричат они не только Дзюбе. Кстати, он правильно на это реагирует и отвечает на поле своей игрой. Прямым образом повлиял на победу над «Спартаком», и это и есть самый достойный ответ на всю критику», — приводит слова Мостового Rusfootball.