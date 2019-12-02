Бубнов: у «Зенита» сейчас нет конкурентов, интрига чемпионской гонки умерла

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«В первом тайме игра была почти равная, но «Зенит» реализовал свой шанс — Дзюба продавил. Во втором после удаления Оздоева «Спартак» завладел большим игровым преимуществом, которое не смог воплотить в голы. Семак сделал правильные замены, тем не менее периодически «Зениту» приходилось играть дома на отбой. Чувствуется, что игра «Спартака» постепенно улучшается. Результаты команды возрастут, если «Спартак» продолжит в том же духе.

«Зенит» — уверенный лидер чемпионата не только в таблице, но и по комплексу факторов. Сегодня это самая сбалансированная команда, которая играет на несколько фронтов, обладает качественным глубоким составом, действует грамотно тактически. В этом смысле у «Зенита» сейчас нет конкурентов. Думаю, что интрига чемпионской гонки умерла. Скорее, отрыв от преследователей еще вырастет, чем исчезнет, потому что команда Семака уверенно играет против середняков и аутсайдеров, почти не спотыкается в отличие от конкурентов. И «Краснодару», и ЦСКА, и «Локомотиву» ещё играть с «Зенитом» весной, но отрыв уже слишком велик. Однажды «Зенит» в такой ситуации обжёгся, но свою давнюю ошибку повторить не должен», — приводит слова Бубнова Sportbox.