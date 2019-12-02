Симеоне: меня не волнует отставание «Атлетико» от «Барселоны» и «Реала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба.
«Команда отдала все силы в матче с «Барселоной». Я не самый терпеливый человек, но нужно понимать масштаб изменений, которые пережил клуб. Понадобится некоторое время, чтобы улучшить ситуацию.
Свист болельщиков? Это нормально, команда подвергается критике. Отставание от «Барселоны» и «Реала» меня не волнует», — приводит слова Симеоне Marca.
«Барселона» вернулась на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Эрнесто Вальверде 31 очко в 14 матчах. «Атлетико» занимает 6-е место, набрав на 6 очков меньше и сыграв на матч больше.
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