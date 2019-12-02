Ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», Роналду — третье

France Football назвал игроков, которые заняли места с 4-го по 2-е в голосовании за «Золотой мяч».
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»)
Победителем в голосовании стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд. Ранее Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
По количеству «Золотых мячей» аргентинец обогнал форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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