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Месси — обладатель «Золотого мяча» по итогам 2019 года

Месси — обладатель «Золотого мяча» по итогам 2019 года
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обошнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Также ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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