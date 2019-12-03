Фанаты ЦСКА разделись в мороз, Алдонин вручил приз Влашичу. Фото с «ВЭБ Арены»

2 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» обыграл московский ЦСКА со счётом 1:0. Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ему ассистировали Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 52-й минуте автором забитого мяча стал Даниил Лесовой, которому ассистировал Евгений Луценко.
«Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (33) — на 3-м месте.
В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром», матч состоится 7 декабря. «Арсеналу» 6 декабря предстоит домашняя игра с «Локомотивом».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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