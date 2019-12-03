«Барселона» обошла «Реал» по числу «Золотых мячей», завоёванных игроками клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Для аргентинца это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда.
Таким образом, каталонский клуб опередил своего принципиального соперника – «Реал» – по количеству «Золотых мячей», завоёванных футболистами клуба. У «Барселоны» их теперь 12, у мадридцев – 11.
У «сливочных» в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Роналдо (2002), Луиш Фигу (2000), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).
В составе сине-гранатовых обладателями награды становились Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).
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