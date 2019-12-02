У голландца не было шансов, хотя он и из «Ливерпуля».

«Золотой мяч» достался Месси, а не ван Дейку. Почему это правильно

В день церемонии вручения «Золотого мяча» мы запустили на «Чемпионате» опрос. Вопрос очень простой: «Кто в 2019 году более всех заслужил этот приз»?

Кто в 2019 году более всех заслуживает «Золотого мяча»?

Большинство голосов от наших читателей получил Месси. Нет, не подавляющее, примерно 45 на 35 процентов. В реальности расклад отказался примерно таким же, журналисты со всего мира проголосовали за Лионеля.

Специалисты, уверен, сделали бы тот же выбор. И их можно понять. Потому что в этом сезоне «Золотой мяч» нельзя было не отдать Месси. И совершенно неважно, как в этом календарном году он играл и сколько титулов выиграл. В его случае это не так уж важно. Не так уж и важно, что Лео не всегда демонстрирует лидерские качества, что он не отрабатывает сзади и вообще теряется в сборной Аргентины. Это всё мелочи.

Он — явление. Феномен. Красота. Эстетика. Творец и создатель. Он и есть футбол.

И все «Золотые мячи» должны были быть его по определению.

«Золотой мяч» — 2019: Месси выиграл в 6-й раз, Алисон взял приз им. Яшина Следили за церемонией в режиме онлайн.

Но нам повезло. Потому что есть Криштиану Роналду. Он немного другой. Он человек, который сделал себя сам и забрался на вершину благодаря адскому терпению и трудолюбию (это вовсе не значит, что Месси лентяй, а Криштиану лишён таланта). Это тоже нравится людям. Мы смотрим на португальца и понимаем, что если много работать, то теоретически можно играть в футбол как он. Стать лучшим. Богатым. Знаменитым. А когда мы смотрим на Месси, то понимаем, что так играть в футбол никогда не сможем.

После четырёх подряд «Золотых мячей» Месси (2009, 2010, 2011, 2012) Роналду получил два подряд. Потом был год Месси и ещё два подряд приза португальца.

А в прошлом году журналисты во многом неожиданно выбрали Луку Модрича, отдав хорвату дань за выигранную Лигу чемпионов в составе «Реала» и сенсационное серебро хорватов на ЧМ-2018. У Модрича было колоссальное преимущество над Криштиану, а Месси вообще остался в списке пятым.

Но в этом году форвард «Ювентуса» играет откровенно неудачно, конфликтует с Сарри и даже не рассматривался как кандидат на получение «Золотого мяча».

И что было делать журналистам? Отдать приз Вирджилу ван Дейку? Разрушителю? Пусть великолепному, которого никто не может обыграть один в один. Голландец — часть той мощи и страсти, благодаря которой «Ливерпуль» выиграл в этом году Лигу чемпионов, но ассоциируется команда всё-таки с другими ребятами. Которые бегут вперёд, разыгрывают красивые комбинации и забивают.

7 причин, почему ван Дейк достоин «Золотого мяча» больше, чем Месси и Роналду Железные аргументы.

И вообще случаи, когда защитники брали «Золотой мяч», можно пересчитать по пальцам одной руки, и все они, в основном, связаны с титулами в сборной. В 2006-м это был капитан победивший на чемпионате мира Италии Фабио Каннаваро, в 1996-м «Золотой мяч» достался Маттиасу Заммеру, лидеру сборной Германии и лучшему игроку Евро. Ещё 20 годами ранее второй приз получил Франц Беккенбауэр.

4 случая за всю историю.

Футбол, простите за банальность, это голы, пасы и финты. То есть то, против чего изо всех сил борется Вирджил ван Дейк.

Людям не нравится чистое разрушение, когда рядом есть подлинная красота.

И сегодня эта красота победила.